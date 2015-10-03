غدا.. أول يوم للحجز بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بالعاشر من رمضان

يبدأ بنك التعمير والإسكان بمدينة العاشر من رمضان، غدا الأحد، بيع كراسات شروط المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر " لإسكان متوسطى الدخل التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وتضم 2112 وحدة بمساحات تبدأ من 100 إلى 150 مترا بتصميمات مختلفة، كاملة التشطيب.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تبدأ البنوك فى تلقى مقدمات الحجز 25 ألف جنيه من يوم 11 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر المقبل، حيث إن هناك نموذجين للسداد، الأول على 5 سنوات دون فوائد، والثانى من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى 8%، وذلك حتى 15 سنة وينفذ المشروع كـ"كومباوند" متكامل الخدمات.

وأضاف النجار، أن كراسة الاشتراطات متاحة فى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، وتشمل مواقع الوحدات، ونماذج وأسعار الوحدات وشروط وأسلوب الحجز والتخصيص وسيتم سداد 2% قيمة تميز للأدوار المتكررة، و5% مصاريف صيانة يتم سدادها على دفعتين، الأولى عند الاستلام والثانية بعدها بسنة كاملة، كما سيتم توفير وحدات سكنية للحاجزين من المرحلة الأولى، ولم يتم سحب جدية الحجز حتى الآن.

جدير بالذكر، أنه تتضمن المـرحة الثانية 25 ألفـًا و656 وحدة ســـكنية، بمساحات تتراوح بـين 100 إلى 150 مترًا، وذلك فـى مـدن "6 أكتوبـر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبـور، وبـدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبـرج العرب الجــديدة، و15 مايو".