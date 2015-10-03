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بالصور.. إعادة تشغيل المعرض الدائم لشباب الخريجين بالمنوفية

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بالصور.. إعادة تشغيل المعرض الدائم لشباب الخريجين بالمنوفية بالصور.. إعادة تشغيل المعرض الدائم لشباب الخريجين بالمنوفية
تفقد اليوم اللواء عبد السلام عبد البارى سكرتير عام محافظة المنوفية، يرافقه رئيس حى غرب هشام بيومى مبنى المعرض الدائم لشباب الخريجين بشارع صبرى أبو علم بمدينة شبين الكوم للوقوف على حالته ومدى صلاحيته لإعادة تشغيله .

وأصدر السكرتير العام أوامره برفع كفاءة المعرض تمهيدا لطرحه للإيجار، حيث يحتوى المعرض على 20 محلا داخل المعرض بمساحة 12 متر مربع للوحدة بالإضافة إلى ممر .

كما تفقد عبد البارى أرض السوق الكائنة أمام المرور القديم لإعادة استغلالها بما يتناسب مع المنفعة العامة، حيث أكد عبد البارى على أهمية الحفاظ على المال العام والعمل على صيانته بشكل دائم واستخدامه بالشكل الذى يحقق الصالح العام.

وتفقد عبد البارى مقر الإدارة الفنية (الحملة) التابعة لديوان عام المحافظة يرافقه مدير الإدارة الفنية المهندس عادل الشنوانى ورئيس الحى لبحث عمل توسعات لمبنى الإدارة بحيث تضم محطة خدمة سيارات كاملة ومحطة بنزين وورش صيانة سيارات لزيادة عنصر الأمان والسلامة المهنية والحفاظ على السيارات.

وأشار إلى أهمية الإدارة الفنية، حيث إنها الوسيلة الوحيدة للتحرك السريع لإنجاز المهام والمأموريات المختلفة الخاصة بالمحافظة بين المراكز والمدن والقرى وأيضا خارج المحافظة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365