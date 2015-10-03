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بالصور.. محافظ الأقصر يستقبل وفدا إعلاميا ألمانيا لتنشيط السياحة بالمحافظة

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بالصور.. محافظ الأقصر يستقبل وفدا إعلاميا ألمانيا لتنشيط السياحة بالمحافظة بالصور.. محافظ الأقصر يستقبل وفدا إعلاميا ألمانيا لتنشيط السياحة بالمحافظة
استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، وفداً إعلامياً ألمانياً مكوناً من 7 أشخاص يمثلون عددا من وسائل الإعلام الألمانية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط السياحة وعودتها إلى سابق معدلاتها، وناقش الوفد الإعلامى عددا من المعوقات أمام عودة السياحة الألمانية إلى الأقصر وعلى رأسها الطيران المباشر.

وأوضح المحافظ للوفد خلال اللقاء، أنه خلال زيارة الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة للمحافظة خلال الأسبوع الماضى، أكد أنه سيعمل على عودة طيران "شرم الشيخ - الأقصر"، و"مرسى علم - الأقصر"، لأنه سيشجع السائحين على زيارة الأقصر بصورة أفضل وتكاليف أقل.

كما أشار محافظ الأقصر إلى استقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة السياحية، لافتاً إلى مشروع تأمين المناطق السياحية بالبرين الشرقى والغربى بكاميرات المراقبة وأيضاً الشوارع والميادين الرئيسية، كما استمع الوفد الألمانى إلى عرض توضيحى عن المناطق الأثرية والسياحية، والترفيهية وعلى رأسها رحلات البالون الطائر.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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