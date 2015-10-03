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تموين الغربية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنع حلويات بطنطا

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تموين الغربية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنع حلويات بطنطا تموين الغربية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنع حلويات بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط كميات كبيرة من سكر وبيض وزبدة وكيك تعلوها الحشرات ومنتهية الصلاحية داخل مصنع حلويات بقرية شوبر مركز طنطا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "محمود.أ.ع" 34 سنة صاحب مصنع حلويات بدون ترخيص بقرية شوبر مركز طنطا وبحوزته (15 عبوة كيك تزن الواحدة 5 كيلو جرامات تعلوها الحشرات – 15 كرتونة بيض – جوال سكر يزن 50 كيلوجراما – جوال دقيق يزن 50 كيلوجراما – 15 كرتونة زبدة تزن الواحدة 15 كيلوجراما) معدة للبيع وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 27137 جنح مركز طنطا وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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