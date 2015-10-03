بدء منتدى مستقبل الاستكشافات البترولية بمصر بمحافظة الأقصر

أطلق محمد بدر محافظ الأقصر، والمهندس شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، إشارة البدء لمنتدى مستقبل الاستكشاف والإنتاج فى جنوب مصر والبحر الأحمر بأحد الفنادق بمدينة الأقصر.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى آخر الأبحاث العلمية التى تدور حول حقول البترول والغاز الطبيعى فى جنوب مصر برعاية الجمعية المصرية للبحث عن البترول "ايبكس" وشركة غاز رأس الخيمة، ويترأس المنتدى الذى يشارك فيه عدد من مديرى شركات البترول وكبار مسئولى الوزارة رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للبترول، وتستمر فعاليات المنتدى حتى مساء غد الأحد، حيث يصدر المشاركون فى الجلسة الختامية بيان مشترك يتضمن التوصيات التى خرج بها المنتدى.