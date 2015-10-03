وزير الإسكان: انتهينا من تطوير واستكمال «قرية الأمل» بالإسماعيلية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء الوزارة، ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير، من تنفيذ استكمال وتطوير ورفع كفاءة قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية، وهي الأعمال المكلّفة بها بالقرية، وذلك في إطار مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والتي ستكون باكورة أعمال المشروع، بتكلفة إجمالية ٦٦,٢ مليون جنيه، على أن يتم طرح تنفيذ الأحواض الخاصة بالزراعة، للانتهاء منها على الفور.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنّ الوزارة ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، بدأت العمل بالقرية منذ نحو ٧ أشهر، وتم وضع خطة سريعة لرفع كفاءة القرية وتطويرها، لصالح مشروع المليون ونصف المليون فدان، لتكون هي باكورة المشروع، موضحًا أنّ القرية تقع على مسافة 9 كيلومترات، من معدية الفردان، ونحو 19 كيلومترًا من معدية نمرة 6.

وأشار اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنّ جهاز تعمير سيناء قام برفع كفاءة 530 وحدة سكنية، كان قد تم إنشاؤها منذ عام 1998، في قرية الأمل الأولى، ولم يتم استغلالها، وتم تنفيذ طريق دائري حول القرية، وطرق داخلية، وسور لحمايتها، فيما يشبه الـ”الكومباوند”.

وأوضح ناصر أنه تم تنفيذ خط مياه من محطة قرى التوطين بالإسماعيلية، والتي ستخدم مدينة الإسماعيلية الجديدة أيضًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من سور حول القرية بطول 2,5 كم وارتفاع 2,85 متر، وشبكة الصرف الصحي، ورفع كفاءة وتطوير 10 مبان خدمية (مسجد – سوق تجاري – مدرسة تعليم أساسي – ورشة – دار ضيافة ومناسبات – وحدة صحية – مخزن فرعي – مبنى تنمية مجتمع – 6 وحدات مسكن موظف مزدوج – 20 وحدة مساكن للملاحظين والعمال).

وأضاف ناصر: “تم مدّ طريق دائري وطرق داخلية بأطوال 9 كيلومترات، وتنفيذ شبكة مياه داخلية طولها 10كيلومترات، بجانب استكمال أعمال شبكة الصرف الصحي وإنشاء محطة المعالجة”.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنّ القرية الثانية، وهي قرية الأمل الجديدة، سيتم تنفيذها على بعد 5 كيلومترات شرقي القناة، وتبعد عن القرية الأولى 10 كيلومترات، وسيتم فيها تنفيذ 500 بيت، إضافة إلى إنشاء مبان خدمية، وأعمال البنية الأساسية والأسوار، على أن يتم تنفيذ محطة مياه وأخرى لمعالجة الصرف الصحي.