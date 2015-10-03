أخبار عاجلة

هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مهمة إقصاء أورلاندو.. خمسة مهاجمين في قائمة الأهلي للمباراة

Google+ Print
مهمة إقصاء أورلاندو.. خمسة مهاجمين في قائمة الأهلي للمباراة مهمة إقصاء أورلاندو.. خمسة مهاجمين في قائمة الأهلي للمباراة

أعلن الأهلي قائمة مكونة من 21 لاعبا تستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي فريق القراصنة على ملعب السويس ويحتاج للفوز بفارق هدفين حتى يتأهل للمباراة النهائية بعد خسارته ذهابا بهدف دون رد.

ودخل القائمة شريف إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض في حراسة المرمى.

وضمت القائمة من المدافعين محمد نجيب وسعد سمير وشريف حازم وأحمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني وصبري رحيل وحسين السيد ومحمد هاني.

ومن لاعبي الوسط حسام عاشور وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وصالح جمعة.

وشهدت القائمة تواجد خمسة مهاجمين هم عماد متعب وعمرو جمال وماليك إيفونا وجون أنطوي وأحمد عبد الظاهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع