مهمة إقصاء أورلاندو.. خمسة مهاجمين في قائمة الأهلي للمباراة

أعلن الأهلي قائمة مكونة من 21 لاعبا تستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي فريق القراصنة على ملعب السويس ويحتاج للفوز بفارق هدفين حتى يتأهل للمباراة النهائية بعد خسارته ذهابا بهدف دون رد.

ودخل القائمة شريف إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض في حراسة المرمى.

وضمت القائمة من المدافعين محمد نجيب وسعد سمير وشريف حازم وأحمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني وصبري رحيل وحسين السيد ومحمد هاني.

ومن لاعبي الوسط حسام عاشور وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وصالح جمعة.

وشهدت القائمة تواجد خمسة مهاجمين هم عماد متعب وعمرو جمال وماليك إيفونا وجون أنطوي وأحمد عبد الظاهر.