مؤتمر مبروك - عن الخطة ' غير المحسومة ' والغياب المؤثر وهدف أورلاندو المتوقع مسبقا

قال فتحي مبروك مدرب الأهلي إنه لم يستقر بعد على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي فريق أورلاندو الذي تفوق ذهابا بهدف دون رد ولم يحدد مدربه بعد ما إذا كان سيبدأ بمهاجم واحد أم إثنين.

وقال مبروك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"أرفض الضغوط الواقعة علي كي أدفع بلاعب معين. أنا حر في اختياري للتشكيل الأنسب وفقا لتقديري الفني".

"غياب القائد حسام غالي عن المباراة مؤثر للغاية ولم أستقر بعد على الخطة التي سأخوض بها المواجهة".

"الفوز في أيدي اللاعبين. لابد أن يتحلوا بالإصرار والعزيمة لعبور هذه الموقعة الصعبة".

"خلال الفترة الماضية كنا نتدرب على كيفية التصدي لهجمات أورلاندو الخطيرة. فقد توقعت من قبل أن يسجلوا هدفا بالطريقة التي هزوا بها مرمانا في ملعبهم".

وأعرب عماد متعب مهاجم الفريق خلال المؤتمر عن تخوفه من "تسجيل أورلاندو لهدف" فسوف تتعقد وقتها مهمة الفريق.