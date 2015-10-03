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مديرية أمن القاهرة: مباراة الزمالك والنجم الساحلى بدون جمهور

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مديرية أمن القاهرة: مباراة الزمالك والنجم الساحلى بدون جمهور مديرية أمن القاهرة: مباراة الزمالك والنجم الساحلى بدون جمهور
أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بدخول الجمهور لمباراة كرة القدم بين فريقى النادى الزمالك ونادى النجم الساحلى فى إياب نصف النهائى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التى ستقام مساء اليوم السبت فى استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيتم السماح فقط للأسماء الواردة بكشوف اتحاد الكرة من أعضاء مجالس إدارات الفريقين واللاعبين والمسموح لهم بالحضور فقط، مؤكدا أنه من يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وستتم مواجهة أية محاولات من الجماهير بالدخول بكل قوة تنفيذا للقانون.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد التقى قيادات وزارة الداخلية والجهات المعنية بالإشراف على تأمين المباريات، وتم الاتفاق على إقامة المباراة بدون جمهور، وأن حضور المباراة يقتصر على ممثلى نادى الزمالك وعدد من لاعبى نادى الزمالك فى الألعاب الأخرى وقطاع الناشئين.

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