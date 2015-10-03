تجديد حبس حمدى الفخرانى 15 يومًا لاتهامه فى قضايا رشوة

أيد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، فى واقعة اتهامه بتلقى الرشوة باعتباره رئيس جمعية مكافحة الفساد، وابتزاز رجل أعمال، والنصب عليهم، باستغلال النفوذ.

وكان محامى حمدى الفخرانى قد تقدم باستئناف على قرار حبس موكله 15 يومًا، ورفض قاضى المعارضات الاستئناف وأيد قرار تجديد الحبس، كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.