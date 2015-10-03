محمد الامين: شرطة أمريكا تواطأت مع الإخوان المعتدين علي الإعلاميين

قال رجل الاعمال محمد الامين، رئيس غرفة الاعلام المرئي والمسموع، من الواضح انه كان هناك تواطؤ واضح من الشرطة الامريكية مع اعضاء الجماعة الارهابية المعتدين علي الوفد الاعلامي المصري المشاركة في تغطية فعاليات الجمعية العمومية للامم المتحدة، مؤكدا ان هذا الامر يفرض علينا ضرورة التنسيق مع مؤسسة الرئاسة لتوفير حماية اكبر للاعلاميين المصريين.

وطالب الامين، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمركز المصري لمكافحة الارهاب، المنعقد اليوم السبت، بمقر المركز بجاردن سيتي، المركز بالاستمرار في خطواته القانونية من اجل اعادة حقوق الاعلاميين المصريين المعتدي عليهم.

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