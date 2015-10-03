أجهزة الأمن تنفذ 6 قرارات إزالة بالبدرشين لحماية نهر النيل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى تنفيذ 6 قرارات إزالة لحماية مجرى نهر النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين، استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمعاونة الأجهزة الإدارية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة استهدفت تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية لإزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين، أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ 6 قرارات إزالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدةٍ.