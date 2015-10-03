الدفاع بقضية خلايا اللجان النوعية يطالب بتوقيع الكشف الطبى على أحد المتهمين

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى، نظر محاكمة 45 متهما بقضية خلايا اللجان النوعية.

وفى بداية الجلسة وقبل سماع الشهود، طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع، من المحكمة الاستعلام النطاق الجغرافى لأحد أرقام هاتف أحد المتهمين وتحديد موقع الهاتف المحمول، وتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لتحديد إصابته، وكذلك التصريح بتوقيع الكشف الطبى وعمل الإشاعات لإصابته بانزلاق غضروفى.

كما طلب محامى التصريح للمدعين بالحق المدنى وأشقاء المجنى عليه بحضور جلسات المحاكمة، كما طلب محامى دخول الأهالى مرة أخرى بعد أن قام الأمن بإخراجهم من القاعة قبل صعود الهيئة إلى المنصة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، مما أسفر عن احتراق 3 سيارات.

كما أسندت إليهم تهمة اقتحام محطة وقود وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم فى محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوى التانكات ومن ثم إشعال النار فيها، وأيضا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

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