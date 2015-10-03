القبض على موظف بالمعاش لانتحاله صفة ضابط وبحوزته أسلحة وأجهزة لاسلكى

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على موظف بالمعاش، عقب انتحاله صفة ضابط، وقدم لرجال الشرطة "كارنيه" برتبة نقيب، تبين أنه مزور، وتم ضبط بحوزته بندقية خرطوش "شوت جن" وطبنجة صوت وأجهزة لاسلكى، واعترف باستخدامه المضبوطات بقصد انتحال صفة ضابط، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بشارع ترعة الإسماعيلية دائرة القسم اشتبها فى إحدى السيارات ماركة سوزوكى ماروتى بدون لوحات، وباستيقاف قائدها ادعى أنه ضابط وقدم "كارنيه" برتبة نقيب صاعقة "مزور" .

وبتفتيشه عثر بحوزته على إثبات شخصيته وتبين أنه " هيثم م م " 29 سنة موظف بالمعاش، ومقيم الزاوية الحمراء، وله محل إقامة آخر فى 6 أكتوبر، كما تبين أن السيارة المضبوطة "ملكه" وأصل لوحاتها تحمل أرقام "ع ب و 267 " وعثر بداخلها على سلاح نارى "بندقية خرطوش شوت جن عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار، وطبنجة صوت و 7 طلقات صوت، و 2 جهاز لاسلكى ماركة BAOFENG ، و 2 كتافة شرطة برتبة نقيب ورائد، وصورته الشخصية برتبة نقيب .

وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وأضاف بتحصله عليه من أحد الأشخاص بمنطقة القليوبية إبان أحداث 25 يناير ولا يمكنه الإرشاد عنه، مشيرا أن باقى المضبوطات يستخدمها بقصد انتحال صفة ضابط ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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