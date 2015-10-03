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دفاع المستريح: سنطالب باستدعاء متهم مخلى سبيله لاستيلائه على 50 مليون جنيه

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دفاع المستريح: سنطالب باستدعاء متهم مخلى سبيله لاستيلائه على 50 مليون جنيه دفاع المستريح: سنطالب باستدعاء متهم مخلى سبيله لاستيلائه على 50 مليون جنيه
قال محمود يوسف دفاع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ "المستريح"، بأنه سيطالب هيئة المحكمة فى الجلسة المقبلة المقرر انعقادها 7 أكتوبر بدائرة جنايات المحكمة الاقتصادية، باستدعاء يوسف عبد الستار على الأنصارى الذى تم إخلاء سبيله بكفالة عقب اتهامه بالتستر على المتهم .

وأضاف الدفاع فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، بأنه يطالب باستدعاء المخلى سبيله لمناقشته حول استيلائه على أكثر من 50 مليون جنيه من أموال المواطنين، خاصة بعد قيامه بتأسيس شركة يتجاوز رأس مالها 20 مليون جنيه ومعداتها تصل بقيمة 10 ملايين جنيه.

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