السيطرة على حريق محدود بلوحة كهرباء فى مدرسة الشهيد الابتدائية بالأقصر

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالأقصر، اليوم السبت، فى السيطرة على حريق نشب فى لوحة الكهرباء الرئيسية فى مدرسة الشهداء الابتدائية بالعوامية، دون مصابين أو متوفين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من (مدرسة الشهداء الابتدائية بالعوامية) بنشوب حريق محدود بلوحة الكهرباء الرئيسية بالمدرسة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بلوحة الكهرباء الرئيسية بالمدرسة وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات أو وفيات، وتبين من خلال الفحص المبدئى ان سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، وانتقل رجال المعمل الجنائى للمعاينة واتخاذ اللازم، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.