بالصور.. القبض على سوري يدير معملاً للتفجير في مدينة الرياض بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، الكشف عن معمل للتفجير داخل منزل في حي الفيحاء بالرياض، والقبض على سوري ومعه فتاة فلبينية، حسبما ذكرت “العربية نت”.

الموقوف السوري فخخ المنزل بمواد شديدة الانفجار، واحتاجت سلطات الأمن إلى 12 ساعة لإخلاء محيط المنزل المفخخ وتفكيك المتفجرات.

والسوري المقبوض عليه يدعى ياسر محمد البرازي، اتخذ من الفليبينية ليدي جوي سبية أسكنها معه، حيث تولت خياطة وتجهيز الأحزمة الناسفة، وقد تم ضبط حزامين ناسفين معدين للتفجير.

يذكر أن الفليبينية متغيبة عن مكفولها منذ عام وأقنعها الموقوف بدخول الإسلام.

وبموازاة ذلك، أعلنت الوزارة أنها كشفت وكراً في حي الجزيرة في الرياض لإيواء الانتحاريين وتجهيزهم.