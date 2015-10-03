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بدر يفتتح منتدي مستقبل الاستكشافات البترولية في الأقصر‎

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بدر يفتتح منتدي مستقبل الاستكشافات البترولية في الأقصر‎ بدر يفتتح منتدي مستقبل الاستكشافات البترولية في الأقصر‎

جانب من المؤتمر

أفتتح محمد بدر محافظ الأقصر والمهندس شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية منتدي مستقبل الاستكشاف والإنتاج في جنوب والبحر الأحمر اليوم السبت بأحد الفنادق السياحية بمدينة الأقصر .

ويناقش المنتدي آخر الأبحاث العلمية التي تدور حول حقول البترول والغاز الطبيعي في جنوب مصر برعاية الجمعية المصرية للبحث عن البترول “ايبكس” وشركة غاز رأس الخيمة.

ويترأس المنتدي الذي يشارك فيه عدد من مديري شركات البترول وكبار مسئولي الوزارة رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الوادي للبترول .

وتستمر فعاليات المنتدي حتي مساء أمس الأحد حيث يصدر المشاركون في الجلسة الختامية بيان مشترك يتضمن التوصيات التي خرج بها المنتدي.

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