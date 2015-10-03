أحمد الخطيب يتقدم باستقالته من «المصري اليوم» بعد يوم من رحيل محمود مسلم

تقدم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب نائب رئيس تحرير جريدة المصري البوم، بإستقالته من الصحيفة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس التحرير استقالته.

وقال الخطيب، الذي كان قد عاد إلي المصري اليوم من صحيفة الوطن قبل عدة أشهر مع مسلم، إنه تقدم باستقالته صباح اليوم، معربا عن بالغ تقديره لمؤسسة المصري اليوم وسعادته بالانضمام إليها الفترة الآخيرة بإعتبارها أحد أفضل المؤسسات الصحفية في مصر.

وأضاف الخطيب الذي إنضم الي المصري اليوم منذ تأسيسها عام 2004 حتي انتقل منها إلي “الوطن” في إبريل 2012 أنه يكن لجميع الزملاء داخل الجريدة كل التقدير والإحترام، متمنيا أن تظل المصري اليوم علي كامل تفوقها كما حدث في الفترة التي تولي فيها الكاتب الصحفي الكبير محمود مسلم رئاسة التحرير والتي شهدت عوده حقيقية لتألق الصحيفة وتفردها في الأخبار والملفات الصحفية النوعية.

وعبر الخطيب عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل المصري اليوم قائلا ” العمل داخل مؤسسة مثل المصري اليوم ومع رئيس تحرير مثل الصديق محمود مسلم يشعرك بالفخر وبالسعادة المهنية والارتياح البالغ ” ، ورفض الخطيب الحديث عن أسباب إستقالته من المصري اليوم رغم عدم مرور عام علي قدومه اليها وهل ما إذا كانت الإستقاله لها علاقة بإستقالة صديقة مسلم من رئاسة التحرير قائلا ” كل التقدير والاحترام للمصري اليوم ولكافة زملائي داخل هذة المؤسسة العملاقة التي تربيت وتعلمت داخل جدرانها، وهي المؤسسة التي كانت سببا في أن أكون صحفيا محترفا تعلمت فيها كل فنون ومهارات العمل الصحفي المهني المشهود له بالتفرد والتقدير “.

وعن سؤاله عن وجهته الفتره القادمة بعد إستقالته من المصري اليوم قال الخطيب : كل ما أفكر فيه الآن هو كيف استمتع بهذه الأيام بإعتبارها أجازه نادرة الي حين أن يوفقني الله تعالي في مكان آخر لا يعلمه الا الله جل . ويذكر أن الخطيب الذي كان نائبا لرئيس تحرير الوطن قد عاد الي ” المصري اليوم ” كنائب لرئيس التحريًر مع تولي محمود مسلم رئاسة التحرير في يناير الماضي 2015.

والخطيب هو أحد أبرز محرري الإسلام السياسي في “المصري اليوم” منذ إنصمامه اليها عام 2004 حتي أنشأ قسما للإسلام السياسي عام 2008 كان هو الأول من نوعه في الصحافه المصرية آنذاك حتي أصبح قسما أصيلا وأساسيا في كل الصحف فيما بعد .