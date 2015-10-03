مسجل خطر يتزعم عصابة لسرقة ماكينات الري في المنيا

نجحت سلطات الأمن بمركز العدوة شمال محافظة المنيا من إحباط محاولات عصابة؛ لسرقة ماكينات الري بالأرض الزراعية بعد المعلومات التي وردت إلى مباحث المركز.

وكشف إخطارًا تلقاه مدير أمن المنيا، اللواء حسن سيف، من مدير البحث الجنائي، اللواء محمود عفيفي، مفاده القبض علي عناصر عصابة يقودها مسجل شقي خطرو5 فلاحين، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

وكشف تقرير البحث الجنائي، استعانة العصابة بسيارة نقل المنيا ملك الأول متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.