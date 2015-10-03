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رئيس جامعة سوهاج يكرم طالب الطب البشري لرئاسته برلمان جامعات مصر

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رئيس جامعة سوهاج يكرم طالب الطب البشري لرئاسته برلمان جامعات مصر رئيس جامعة سوهاج يكرم طالب الطب البشري لرئاسته برلمان جامعات مصر

رئيس جامعة سوهاج اثناء تكريمه لطالب

كرم دكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج اليوم، الطالب أحمد الشيخ طالب كلية الطب البشرى لرئاسته لبرلمان الجامعات المصرية فى دورته الحالية، حيث تم إهداؤه درع الجامعة إضافة لشهادة تقدير، تشجيعا له وتحفيزه على الاستمرار فى بذل الجهد لرفعة شأن اسم الجامعة.

وأكد نور الدين، أثناء استقباله لأحمد الشيخ على ضرورة استمرار عمل البرلمان بكل طاقاته الشبابية، مما يؤثر بالإيجاب على التنشئة الوطنية والسياسية السوية للشباب المصرى، وذلك عن طريق خلق نموذج محاكاة الحياة البرلمانية فى ، وهذا يأتى ترجمة صحيحة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتولى الشباب مسئولية القيادة لمصرنا الحبيبة.

 

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