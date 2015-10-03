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نصيحة 20: الزبادي والخوخ للتخلص من حب الشباب

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نصيحة 20: الزبادي والخوخ للتخلص من حب الشباب نصيحة 20: الزبادي والخوخ للتخلص من حب الشباب

السبت 03-10-2015 20:22

يعتبر الخوخ مصدراً جيداً للعديد من الفيتامينات كـ A، C، E، K، و B المركب، كما أنه غني بالبيتا كاروتين، الحديد، البوتاسيوم، والمغنيسيوم لذلك فهو يحمي البشرة من الالتهابات، ويقلل من فقدان الجلد المرونة ويجعل البشرة نضرة، كما أنه يساعد في الحد من ظهور البثور؛ لأنه يقلل من إنتاج زيوت البشرة.
دللي بشرتك بالخوخ من خلال هذا القناع:
المكونات: خوخة مسلوقة + ملعقة من العسل الخام + نصف ملعقة من الكركم + ملعقة من الزبادي.
الطريقة: امزجي المكونات جيداً، ثم ضعيهم على بشرتك من 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، وأخيراً مرري قطعة من الثلج على بشرتك.

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سيدتي