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10 نصائح تجنّبك ترهل الصدر

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10 نصائح تجنّبك ترهل الصدر 10 نصائح تجنّبك ترهل الصدر

السبت 03-10-2015 14:50

انتبهي سيدتي، جمالك مرتبط بصحتك والعكس صحيح... لذلك ستتابعين في هذا الموضوع خطوات العناية بمنطقة الصدر، لحمايتها من الترهل والحفاظ على مظهر شاب.

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1.التمارين الهوائية، مثل الركض والمشي أو السباحة، تساعدك في الحفاظ على وسطك نحيفاً. حاولي أن تقومي بها من 75 الى 150 دقيقة في الأسبوع.
2.تقوية عضلات صدرك عبر رفع الأثقال. حاولي التدرب على رفع الاوزان والأثقال على الأقل مرتين في الأسبوع.
3.ارتدي حمالة الصدر الرياضية المجهزة جيّداً أثناء ممارسة الرياضة، إذ يمكنها أن تثبت ثدييك وتمنع الجلد من التمدد.
4.حافظي على شباب ومرونة بشرتك عن طريق عدم التدخين.إذ يقلص النيكوتين الأوعية الدموية في الجلد، مما يؤدي إلى الحصول على كمية أقل من الأوكسجين والمواد المغذيّة. وهذا ما يسبب التجاعيد والترهل.
5.لا شك في أنّ قمصان الرقبة Vجميلة خلال أشهر الصيف الحارة، لكنها أيضا تعرّض الجلد فوق صدرك للأشعة ما فوق البنفسجية الضارّة، التي تؤدي إلى تلف الكولاجين والإيلاستين، اللذين يعتبران مادّتين حيويّتين لأنسجة الجلد. وهذا ما يجعل الجلد أقل مرونة وعرضة للترهل.
6.ننصحك باستخدام المنتجات الواقية من الشمس عند التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، حتى ولو كان الجو غائماً. فالغيوم لا تمنعك من التعرض للأشعة ما فوق البنفسجية.
7.أغسلي منطقة الصدر بالصابون الطبيعي المصنوع من الزيوت.
8.حافظي على بشرة الصدر رطبة، عن طريق تطبيق مرطّب يوميّاً. استخدمي المرطّب غير الدهني، الذي لن يسد المسام ويسمح لبشرتك بأن تتنفس.
9.حافظي على مرونة بشرتك، من خلال تناول ما يكفي من البروتينات والفواكه والخضروات الطازجة. ما سيوفر لجسمك الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها للحفاظ على أنسجة الصدر شابة وصحية.
10.تجنّبي البدانة وفقدان الوزن بسرعة كبيرة. معظم النساء يكسبن ويخسرن الوزن في صدورهن وكذلك مناطق أخرى من الجسم. هذه التغيرات السريعة يمكن أن تسبب التمدّد لبشرتك.

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