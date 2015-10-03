حريق في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية بطهران

أفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء أن حريقاً نشب في وسط مبنى وزارة الداخلية بالعاصمة طهران صباح اليوم السبت، وأن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة، نقلاً عن “العربية نت”.

وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء بطهران، في مقابلة مع تلفزيون الرسمي الإيراني، أن الحريق نشب صباح اليوم في صالة الاجتماعات الرئيسية وسط مبنى الوزارة، دون أن يعطي تفاصيل حول أسباب الحادث، إلا أنه أكد أن أحداً لم يصب بسبب خلو المبنى من العمال.

وأضاف أن رجال الإطفاء تمكنوا بعد ساعتين من الحد من انتشارها إلى بقية الأقسام، مبينا أن عملية الاطفاء ما زالت مستمرة.