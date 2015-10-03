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القبض على شخصان بحوزتهم اسلحة نارية بالمعصرة

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القبض على شخصان بحوزتهم اسلحة نارية بالمعصرة القبض على شخصان بحوزتهم اسلحة نارية بالمعصرة

صوره للمضبوطات

القت الاجهزة الامنية القبض على شخصان لقيامهما بحيازة أسلحة نارية وإطلاق أعيرة نارية في احد الأفراح بمنطقة المعصرة.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة تفيد بحيازة كلا من حسن عبد الجواد حسين 30 سنه صاحب محل مصوغات.
> حسن حمدي احمد 38 سنه حاصل على دبلوم صنايع لأسلحة نارية وقيامها بإطلاق أعيرة نارية في احد الأفراح “.
> بإعداد الاكمنه اللازمة تمكنت قوة من مباحث شرطة القسم من ضبطهما 000وبحوزتهما عدد 2 سلاح نارى ” 2 بندقية ألي عيار 7,62 x39 مم تحمل أرقام 9266 , والثانية تحمل أرقام 71430901 عدد 38 طلقة من ذات العيار”.
> بمواجهتهما أمام اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة اعترفا بحيازة الاسلحه النارية بقصد الدفاع
> تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بأحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

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