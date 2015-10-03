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وزير التعليم يغادر المحلة بعد تفقده عددا من المدارس فى جولة مفاجئة

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وزير التعليم يغادر المحلة بعد تفقده عددا من المدارس فى جولة مفاجئة وزير التعليم يغادر المحلة بعد تفقده عددا من المدارس فى جولة مفاجئة

الغربية - مصطفى عادل

غادر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم محافظة الغربية بعد أن قام بجولة تفقدية لمدرستى محلة أبو على الميكانيكية الثانوية الصناعية بنين التابعة الإدارة شرق المحلة ومدرسة السادات الثانوية بنين، التابعة لنفس الإدارة التعليمية لمتابعة اليوم الدراسى ومدى انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب فى زيارة مفاجئة طالب خلالها تعلية سور مدرسة محلة أبو على الميكانيكية والاهتمام بنظافة وإصلاح الإضاءة كما أحال عددا من المدرسين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

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