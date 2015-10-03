نضف جسمك من السموم بـ4 نصائح

كيف يمكنك التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم؟

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يحوى الجسم الكثير من السموم بسبب تناول الأطعمة الدسمة وعدم الاهتمام بتطبيق نظام حياة صحى، مما يتسبب فى حدوث العديد من المضاعفات الخطيرة على صحة الإنسان كالإصابة بالفشل الكلوى والكبدى واختزان الماء فى الجسم، وارتفاع نسبة السكر والضغط فى الدم.>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن نظام الحياة الخاطئ هو السبب الأساسى فى اختزان السموم داخل الجسم وتراكمها بنسبة كبيرة مما يتسبب فى حدوث العديد من المشاكل كالفشل الكلوى والكبدى وارتفاع فى نسبة السكر والكولسترول وزيادة الوزن.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن هذا الاختزان للسموم يرجع إلى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، وعدم ممارسة الرياضة.

ويقدم د.محمد، بعض النصائح المهمة للتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم ومنها:

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>1- الإكثار من تناول السلطة الخضراء أثناء الوجبات.>2- تناول ماء البقدونس المسلوق.>3- تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير ليمون على الريق يقضى على السموم.>4- تناول كوب من الشاى الأخضر بعد وجباتك يقضى على العسر الهضمى، وينظف معدتك.