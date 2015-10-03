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عشان تحس بالسعادة.. العب رياضة ونام كويس وكل الكربوهيدرات

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عشان تحس بالسعادة.. العب رياضة ونام كويس وكل الكربوهيدرات عشان تحس بالسعادة.. العب رياضة ونام كويس وكل الكربوهيدرات
ساهمت سرعة إيقاع الحياة ومتطلباتها إلى زيادة الإحساس بالضغط النفسى والعصبى والشعور بالقلق والتوتر نتيجة أعباء الحياة وانعكاس ذلك على الصحة البدنية والنفسية معًا.

حول ذلك يقول الدكتور سيد حماد، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بالمعهد القومى للتغذية، إن السيروتونين أو ما يسمى بهرمون السعادة أحد الهرمونات بالجسم المسئولة عن تحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة وزيادة التركيز وفتح الشهية.

ويستكمل د. حماد قائلا "يساهم تعرض الأشخاص للضغط العصبى والنفسى نتيجة الضغوط العصبية والحياتية إلى الشعور بالقلق والتوتر مما يؤدى لخفض مستوى هرمون السيروتونين".

ويتابع د. حماد قائلا "وفقًا لدراسات والأبحاث العلمية التى أثبتت أن قلة مستوى هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة يؤدى إلى اختزان المواد الكربوهيدراتية أو النشوية‏‏ مما يتسبب فى زيادة الوزن والبدانة".

وأضاف د. حماد قائلا "هناك عوامل عديدة يمكن من خلالها الحصول على هرمون السيروتونين من خلال على سبيل المثال ممارسة الرياضة نظرا لأنها تمنح الشعور بالنشاط وكذلك تناول الاغذية التى تحتوى على كربوهيدرات تنظيم مواعيد النوم".

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مصر 365

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