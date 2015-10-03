نقل تراخيص القيادة من مرور الشروق إلى وحدة القيادة المؤمنة بالتجمع الثالث

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنقل خدمات تراخيص القيادة “إستصدار رخص القيادة” لقاطنى مناطق (التجمع الأول، التجمع الثالث، التجمع الخامس ) من وحدة مرور تراخيص الشروق إلى وحدة تراخيص مرور القيادة المؤمنة – الكائنة بالتجمع الثالث بجوار قسم شرطة القطامية .

جاء ذلك فى إطار السياسة العامة لوزراة الداخلية والتى تهدف إلى تطوير الآداء الأمنى فى كافة مجالاته لاسيما فيما يخص القطاعات الخدمية والتى تُقدم الخدمات النوعية للمواطنين وتيسيراً وتسهيلاً عليهم بما يسمح لهم الحصول على تلك الخدمات دون عناء ونظراً للتطور الجغرافى الذى تشهده العاصمة .. من حيث إنشاء المدن الجديدة .

كما يأتى ذلك فى إطار التخفيف والتيسير على قاطنى تلك المناطق والحد من التكدس الذى شهدته وحدة تراخيص الشروق خلال الفترة الأخيرة نظراً لزيادة الكثافة السكاني.