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أمن السويس يضبط نصف طن بانجو وبندقية في ملاحقات لتجار السموم

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أمن السويس يضبط نصف طن بانجو وبندقية في ملاحقات لتجار السموم أمن السويس يضبط نصف طن بانجو وبندقية في ملاحقات لتجار السموم

نبات الماريجوانا المخدر

شنت قوات الأمن بالسويس، مساء أمس وصباح اليوم، حملات أمنية موسعة بالمنطقة الصحراوية بوادي حجول على طريق (السخنة – القاهرة الصحراوي) لملاحقة تجار المخدرات والسلاح.

وقامت الحملة التي ترأسها العميد محمد والي مدير المباحث، والعميد محمد شرباش، رئيس إدارة البحث الجنائي، وضم المقدم أحمد دراز رئيس مباحث عتاقة، والنقيب حلمي جمال معاون القسم، بتشكيل فرق أمنية لتمشيط المناطق الجبلية وملاحقة الهاربين والخارجين على القانون حيث جرى ضبط بندقية غربية وهدم عشٍة يستخدمها الخارجين كوكر لهم، فيما تمكن ضباط قسم شرطة عتاقة، وإدارة البحث الجنائي من ضبط مخزن يستخدم لتخزين المواد المخدرة وبداخله نصف طن من نبات البانجو المخدر.

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