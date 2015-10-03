أسطورة يوفنتوس يفكر في دخول عالم التدريب

أعد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقريرا عن مهمة الزمالك المعقدة ضد النجم الساحلي التونسي السبت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف بطل مصر فريق النجم الذي حقق انتصارا كاسحا على ملعبه ذهابا بخمسة أهداف مقابل هدف.

وذكر الموقع أنه لو استطاع الزمالك العودة في النتيجة وتسجيل أربعة أهداف تضمن تأهله للمباراة النهائية فإنه سيكون صاحب أفضل عودة أو "Comeback" في تاريخ مسابقات الأندية في القارة.

وسلط الموقع الضوء على أهم عودتين في تاريخ مشاركة الزمالك في مسابقات الأندية القارية حين فاز على جيش ميشيل الإثيوبي في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1976 بنصف درزن من الأهداف مقابل هدف بعد خسارته ذهابا في دور الـ8 بهدفين دون مقابل.

وحين سحق جيت تيزي أوزو (شبيبة القبائل الجزائري حاليا) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1984 بثلاثة أهداف دون رد بعدما خسر ذهابا 3-1 قبل أن يحقق لقبه القاري الأول بالفوز على شوتينج ستارز النيجيري في المباراة النهائية.

وذكر الموقع آخر عودة في النتيجة حققها فريقا مصريا والتي كانت من نصيب غريم الزمالك التقليدي الأهلي الذي قلب تأخره 2-0 أمام الاتحاد الليبي إلى فوز بثلاثية دون رد في استاد القاهرة.