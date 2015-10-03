أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بوفون: الكرة الذهبية؟ اندهاشكم ودعمكم هو الذي أسعدني

Google+ Print
بوفون: الكرة الذهبية؟ اندهاشكم ودعمكم هو الذي أسعدني بوفون: الكرة الذهبية؟ اندهاشكم ودعمكم هو الذي أسعدني

أعد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقريرا عن مهمة الزمالك المعقدة ضد النجم الساحلي التونسي السبت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف بطل فريق النجم الذي حقق انتصارا كاسحا على ملعبه ذهابا بخمسة أهداف مقابل هدف.

وذكر الموقع أنه لو استطاع الزمالك العودة في النتيجة وتسجيل أربعة أهداف تضمن تأهله للمباراة النهائية فإنه سيكون صاحب أفضل عودة أو "Comeback" في تاريخ مسابقات الأندية في القارة.

وسلط الموقع الضوء على أهم عودتين في تاريخ مشاركة الزمالك في مسابقات الأندية القارية حين فاز على جيش ميشيل الإثيوبي في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1976 بنصف درزن من الأهداف مقابل هدف بعد خسارته ذهابا في دور الـ8 بهدفين دون مقابل.

وحين سحق جيت تيزي أوزو (شبيبة القبائل الجزائري حاليا) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1984 بثلاثة أهداف دون رد بعدما خسر ذهابا 3-1 قبل أن يحقق لقبه القاري الأول بالفوز على شوتينج ستارز النيجيري في المباراة النهائية.

وذكر الموقع آخر عودة في النتيجة حققها فريقا مصريا والتي كانت من نصيب غريم الزمالك التقليدي الأهلي الذي قلب تأخره 2-0 أمام الاتحاد الليبي إلى فوز بثلاثية دون رد في استاد القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر