إصابة 10 فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس

أصيب 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إثر مواجهات عنيفة تلت اقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واستخدم الجيش كاتم الصوت في إصابة الشبان بالرصاص الحي، وفق الهلال الأحمر، خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية من نابلس مثل الضاحية وشارع القدس، وإسكان روجيب.

وتم إغلاق مدينة نابلس مساء الجمعة بشكل غير مسبوق منذ عدة سنوات، حيث وضعت الحواجز، ومنع الدخول والخروج، فضلا عن عزل القرى الشرقية مثل بيت دجن وبيت فوريك، وهي القرى التي شهدت عملية قنص مستوطنين 2 وقتلهما.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن محيط نابلس منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر على خلفية مقتل مستوطنين اثنين قرب بلدة بيت فوريك شرق المدينة.