أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إصابة 10 فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس

Google+ Print
إصابة 10 فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس إصابة 10 فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس

أرشيفية

أصيب 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إثر مواجهات عنيفة تلت اقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

واستخدم الجيش كاتم الصوت في إصابة الشبان بالرصاص الحي، وفق الهلال الأحمر، خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية من نابلس مثل الضاحية وشارع القدس، وإسكان روجيب.

وتم إغلاق مدينة نابلس مساء الجمعة بشكل غير مسبوق منذ عدة سنوات، حيث وضعت الحواجز، ومنع الدخول والخروج، فضلا عن عزل القرى الشرقية مثل بيت دجن وبيت فوريك، وهي القرى التي شهدت عملية قنص مستوطنين 2 وقتلهما.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن محيط نابلس منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر على خلفية مقتل مستوطنين اثنين قرب بلدة بيت فوريك شرق المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا