أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المقاتلات الروسية تقصف 9 مواقع لـ«داعش» في ريف الرقة

Google+ Print
المقاتلات الروسية تقصف 9 مواقع لـ«داعش» في ريف الرقة المقاتلات الروسية تقصف 9 مواقع لـ«داعش» في ريف الرقة

أرشيفية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أيجور كوناشنكوف، اليوم السبت، أن المقاتلات الروسية استهدفت 9 مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

ونقلت قناة “وسيا اليوم” الاخبارية عن كوناشنكوف قوله، إن “الغارات استهدفت مركز قيادة محصنا لإحدى التشكيلات الإرهابية بقنبلة خارقة للخرسانة أطلقت من طائرة (سو-34) على مقربة من مدينة الرقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن “الغارات أسفرت أيضا عن تدمير مخزن تحت الأرض يحتوي على ذخائر ومتفجرات” .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الجمعة أن مقاتلاتها نفذت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 18 طلعة جوية ضد 12 موقعا للإرهابيين في كل من الرقة وحماة وإدلب وحلب بسوريا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا