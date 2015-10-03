المقاتلات الروسية تقصف 9 مواقع لـ«داعش» في ريف الرقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أيجور كوناشنكوف، اليوم السبت، أن المقاتلات الروسية استهدفت 9 مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

ونقلت قناة “وسيا اليوم” الاخبارية عن كوناشنكوف قوله، إن “الغارات استهدفت مركز قيادة محصنا لإحدى التشكيلات الإرهابية بقنبلة خارقة للخرسانة أطلقت من طائرة (سو-34) على مقربة من مدينة الرقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن “الغارات أسفرت أيضا عن تدمير مخزن تحت الأرض يحتوي على ذخائر ومتفجرات” .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الجمعة أن مقاتلاتها نفذت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 18 طلعة جوية ضد 12 موقعا للإرهابيين في كل من الرقة وحماة وإدلب وحلب بسوريا.

أ ش أ