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بريطانيا: 5 في المئة فقط من الضربات الروسية تقصف الدولة الإسلامية

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بريطانيا: 5 في المئة فقط من الضربات الروسية تقصف الدولة الإسلامية بريطانيا: 5 في المئة فقط من الضربات الروسية تقصف الدولة الإسلامية

وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اليوم السبت، إن ضربة جوية واحدة بين كل 20 ضربة روسية في سوريا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية، محذراً من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقتل المدنيين دعما للرئيس السوري بشار الأسد.

وشنت روسيا ضربات في سوريا، يوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي واستهدفت مناطق خاضعة لسيطرة جماعات لمقاتلي المعارضة وليس لمقاتلين تابعين للدولة الإسلامية قالت إنها تستهدفهم مما أدى إلى رد غاضب من الغرب، نقلاً عن “رويترز”.

وقال فالون في مقابلة مع صحيفة (صن) إن الغالبية العظمى من الضربات الجوية الروسية لا تستهدف التنظيم المتشدد على الإطلاق.

وأضاف “تشير أدلتنا إلى أنهم يسقطون ذخيرة غير موجهة في مناطق مدنية ويقتلون مدنيين… إنهم يسقطونها على قوات الجيش السوري الحر التي تقاتل الأس

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