«العليا للانتخابات» تستبعد قائمة «تيار الاستقلال» بالصعيد من خوض انتخابات النواب

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، استبعاد قائمة (ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) من خوض الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب عن قطاع الصعيد، وذلك لعدم استكمال القائمة لشروط الترشح التي سبق وأن أعلنتها اللجنة.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات – في بيان له – إن اللجنة قامت بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأتاحت لثلاث قوائم انتخابية (كان قد سبق رفضها لعدم اكتمال الشروط والأحكام القانونية المطلوبة للترشح بشأنها) أن تستكمل الأوراق المطلوبة منها.

وأوضح أن قائمة (نداء مصر) في قطاع الصعيد، وقائمة (فرسان مصر) في قطاع غرب الدلتا، تمكنتا من استيفاء كافة الشروط والأحكام القانونية المطلوبة للترشح، ومن ثم فقد صدر القرار من لجان فحص طلبات الترشح، بقبول أوراقهما وتمكينهما من خوض الانتخابات.. في حين جرى رفض قائمة (ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) في قطاع الصعيد، للمرة الثانية، لعدم استكمالها شروط الترشح المقررة.

وأشار المستشار عمر مروان إلى أنه تصبح بذلك القوائم المقبولة في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، هي قائمة نداء مصر، وقائمة كتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وقائمة في حب مصر.. في حين تكون القوائم المقبولة في قطاع غرب الدلتا هي قائمة حزب النور، وقائمة في حب مصر، وقائمة فرسان مصر، وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.

أ ش أ