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جنرال امريكي ينتقد سياسة أوباما بعد الحرب الروسيه على سوريا

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جنرال امريكي ينتقد سياسة أوباما بعد الحرب الروسيه على سوريا جنرال امريكي ينتقد سياسة أوباما بعد الحرب الروسيه على سوريا

الرئيس الامريكي اوباما

قال العميد الأمريكي المتقاعد المحلل العسكري جيك جاكوبس، إن العملية العسكرية الروسية ضد “داعش” في سوريا أظهرت للعالم فشل السياسة الأمريكية، ومن مصلحة واشنطن أن “تخرس” في هذه الحالة.

وقال جاكوبس في حوار على قناة “سي إن بي سي” إن “الخرافة عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تحارب داعش باتت واضحة، نحن لا نفعل شيئا على الإطلاق، قمنا بعدة غارات جوية ولكن لم تكن هناك نتائج واضحة، فداعش ما زال قويا، بل أصبح أقوى من قبل”.

وأضاف جاكوبس أن “أي شخص عنده خبرة عسكرية، يعلم أن كل أعمالنا في المنطقة باءت بالفشل، لقد فشلنا لأنه لم تكن لدينا استراتيجية”. وقال إن من مصلحة الولايات المتحدة “أن تخرس”، واصفا تصريحات البنتاغون بشأن إعلامه من قبل موسكو عن نيتها القيام بعمل عسكري مرتقب في سوريا بالشنيعة. واعتبر أن مثل هذه التصريحات تدل على أنه لم يكن لدى واشنطن أي شيء على الإطلاق لتقوله.

وقد أعلنت موسكو الأربعاء 30 سبتمبر بدءها عملية عسكرية جوية ضد داعش في سوريا، وافق مجلس الاتحاد الروسي عليها بطلب من الرئيس فلاديمير.

وكان مصدر عسكري دبلوماسي في موسكو كشف في أواخر الشهر الماضي عن قرار روسي سوري عراقي إيراني بإنشاء مركز معلوماتي في بغداد يضم ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع، وسيترأس العراق المركز لمدة 3 أشهر، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الدول الأربع حيث سيتناوب ضباط من روسيا سوريا والعراق وإيران على إدارة المركز.

وقد رأى السيناتور الأمريكي جون ماكين في ذلك استراتيجية روسية في غاية الوضوح تتمثل في زيادة نفوذها في المنطقة.

وأكد ماكين في مقابلة مع قناة “MSNBC” أن الاتفاق حول التعاون الأمني والاستخباراتي الذي وقعته السلطات العراقية مع روسيا وإيران وسوريا “دليل ساطع” على تراجع نفوذ بلاده في المنطقة.

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