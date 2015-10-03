تقرير في الجول - استياء في الأهلي من ' دعوات ' الزمالك.. والمعاملة بالمثل

تسود حالة من الاستياء داخل أروقة الأهلي بعد طبع الزمالك لدعوات لجماهيره لحضور مباراة النجم الساحلي السبت في الكونفدرالية.

ورفضت الجهات الأمنية في مصر حضور الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك في المسابقة القارية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والنجم الساحلي التونسي الأحد والسبت على التوالي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لن يسكت على حضور جماهير الزمالك مباراة فريقهم السبت ومنع جمهوره من حضور مباراة أورلاندو التي ستقام بالسويس.

وقام الزمالك بطبع دعوات لأعضاء الجمعية العمومية من أجل حضور مباراة النجم وأكد رئيسه مرتضى منصور أن ما يقرب من 8 آلاف مشجع سيحضرون المباراة في ملعب بتروسبورت.

وقرر الأهلي أن تكون المعاملة بالمثل وأنه سيسمح لجمهوره بحضور مباراة أورلاندو إذا ساند الزمالك جماهيره في مباراة النجم الساحلي.