مبروك يضم أحمد عبد الظاهر لقائمة الأهلي بعد استبعاده بدقائق

يبدو أن هناك حالة من التخبط والتردد تسيطر على الجهاز الفني للأهلي جعلت المدرب فتحي مبروك يضم المهاجم أحمد عبد الظاهر لقائمة مباراة الأحد بعد استبعاده بدقائق معدودة.

وأعلن الأهلي قائمة مكون من 20 لاعبا ليس من ضمنهم عبد الظاهر تستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال الجهاز الفني للأهلي حين استبعد لاعب إنبي السابق أن السبب هو تعرضه للإصابة.

ثم بعدها بدقائق دخل عبد الظاهر القائمة ليكون المهاجم الخامس إلى جانب عماد متعب وعمرو جمال وماليك إيفونا وجون أنطوي.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين ليتأهل للنهائي بعدما خسر ذهابا أمام القراصنة بهدف دون رد.

تعرف على قائمة الأهلي كاملة من هنا.