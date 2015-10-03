بالفيديو - متعب: هناك حملة مقصودة ضدي.. ولن أعتزل حتى لو رحلت عن الأهلي

قال عماد متعب مهاجم الأهلي إنه يتعرض لحملة مقصودة هدفها إجباره على اعتزال لعب كرة القدم.

وأكد متعب أنه لا يفكر مطلقا في اعتزال كرة القدم سواء استمر مع الأهلي أو رحل عنه.

ويستعد اللاعب المخضرم لمواجهة أورلاندو بارتس الجنوب إفريقي الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتحدث متعب أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلا:"هناك حملة هدفها إفقادي للتركيز كي أعتزل. لدي من الخبرة والقدرات الفنية والذهنية ما يجعلني واثقا في نفسي".

"سأستمر في اللعب سواء مع الأهلي أو خارجه. لم أفكر مطلقا في ترك كرة القدم ومستعد لمنافسة أي مهاجم في أي فريق".

"سأعتزل عندما أشعر أنني لست قادرا على اللعب".