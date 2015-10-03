أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

متعب: أتمنى التوفيق للزمالك ' البطل الممتع ' أمام النجم الساحلي

Google+ Print
متعب: أتمنى التوفيق للزمالك ' البطل الممتع ' أمام النجم الساحلي متعب: أتمنى التوفيق للزمالك ' البطل الممتع ' أمام النجم الساحلي

تمنى عماد متعب لاعب الأهلي أن يفوز الزمالك على النجم الساحلي التونسي السبت في الكونفدرالية ليتأهل للمباراة النهائية.

ويستضيف الزمالك الفريق التونسي في إياب الدور نصف النهائي بعدما خسر ذهابا بهدف دون رد.

وأكد متعب أنه على الجميع في أن يدعم الزمالك وذلك قبل مواجهة الأهلي لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في المسابقة نفسها.

وقال متعب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"أتمنى فوز الزمالك بطل الدوري والكأس في مصر على النجم".

"لقد قدم موسما رائعا استمتعنا به جميعا".

"لابد أن نسانده جميعا في مصر في هذه المباراة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر