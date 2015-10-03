ضبط كميات من الحشيش والمواد المخدرة بحوزة شخصين بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، من ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمركزى أسيوط وأبوتيج لضبط الخارجين على القانون ومتعاطى المواد المخدرة والمتاجرين فيها.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط " ع. أ أ " سائق ، وبحوزته (5) قطع من مخدر الحشيش تزن حوالى 160 جراما، و(20) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى قدره 115 جنيها من متحصلات البيع .
كما تم ضبط " س. ب. س "عاطل ، وبحوزته (23) قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى قدره 896 جنيها من متحصلات البيع، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.