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مرشح "النور" بالإسكندرية: نطالب بتحويل حى العامرية إلى مدينة

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مرشح "النور" بالإسكندرية: نطالب بتحويل حى العامرية إلى مدينة مرشح "النور" بالإسكندرية: نطالب بتحويل حى العامرية إلى مدينة
طالب مرشح حزب النور بدائرة "العامرية وبرج العرب" بتحويل حى العامرية إلى مدينة، حتى تتسع رقعة الاهتمام بأهالى العامرية وتوفير الخدمات أكثر لهم حتى يعيشوا حياة كريمة.

وقال أحمد الشريف مرشح الحزب عن دائرة "العامرية وبرج العرب"، خلال مؤتمر جماهيرى باالعامرية، إننا تقدمنا قبل ذلك باقتراح بتحويل حى العامرية إلى مديـنة، وتم عرض الاقتراح للدراسة، مؤكداً أن مرشحى حزب النور سيسعون لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن الهدف من تحويل العامرية لمدينة رفع الميزانية المخصصة لها، خاصة أن ميزانيتها محدودة مما يؤثر على الخدمات المقدمة لأهالى المنطقة، وكذلك لإمكانية تقسيم مناطق العامرية المترامية الأطراف إلى أحياء "حى النهضة، حى مريوط، حى البنجر" ، مما يسهل الخدمات على الناس.

شارك فى المؤتمر الدكتور محمد إبراهيم منصور ومرشحو الحزب بدائرة العامرية وبرج العرب، وهم الدكتور أحمد خليل خيرالله مساعد رئيس النور للشئون الثقافية، والذى حصل على رقم 9 بالكشوف الانتخابية رمز الفانوس، وأحمد الشريف عضو الهيئة العليا للحزب والذى حصل على رقم 10 رمز المظلة، وزارع منيسى والذى حصل على رقم 11 رمز النظارة.

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