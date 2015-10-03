ضبط 12 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 12 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين، وعدد من الطلقات النارية،>تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا، يفيد ضبط 12 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 10 فرد محلى و2 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى 23 طلقة نارية، تحرر عن الوقائع المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال حملة مكبرة شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون، من ضبط صاحب شركة ومحامى حال استقلالهما السيارة رقم 7714 ج ه ب ملاكى الإسكندرية وبحوزتهما 47 قرصا لعقار التامول المخدر، و3 قطع صغيرة الحجم من مادة الأفيون المخدر وقطعة من جوهر الحشيش المخدر و50 قطعة عملات معدنية و54 من البراويز والتماثيل الخشبية والنحاسية وسيف خنجر داخل جرابات نحاسية يشتبه فى أثريتها ومبالغ مالية عبارة عن 200 دولار أمريكى و4290 ريال سعودى و100 يورو و10800 جنيه مصرى.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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