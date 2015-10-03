ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص تخصص فى سرقة ماكينات الرى بالأراضى الزراعية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة يفيد ضبط كل من فتحى ص 35 سنة مسجل شقى خطر تحت رقم 362 فئة ج سرقات عامة والسابق اتهامه فى 7 قضايا سرقات متنوعة آخرها القضية رقم 8425 / 20109 إدارى مركز العدوة سرقة ماشية، وجمال ح 18 سنة فلاح، وجمعة ر 30 سنة فلاح، وهشام ش 23 سنة فلاح، وبباوى ب 18 سنة فلاح السابق اتهامه فى القضية رقم 1594 لسنة 2015 إدارى مركز العدوة سرقة وشوقى س 23 سنة فلاح.

حيث إنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية مستخدمين فى ذلك السيارة رقم 106488 نقل المنيا ملك الأول، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبالانتقال تبين أن المتهمين ارتكبوا 15 واقعة سرقة من مراكز مختلفة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.