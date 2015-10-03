أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بوفون: الكرة الذهبية؟ اندهاشكم ودعمكم هو الذي أسعدني

Google+ Print
بوفون: الكرة الذهبية؟ اندهاشكم ودعمكم هو الذي أسعدني بوفون: الكرة الذهبية؟ اندهاشكم ودعمكم هو الذي أسعدني

علق جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس على اندهاش وسائل الإعلام العالمية من عدم اختياره ضمن قائمة الـ59 لاعبا المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي "فيفا".

ولم يدخل الحارس المخضرم القائمة التي أعلنت الجمعة رغم مستواه الرائع هذا العام الذي قاد فيه ناديه يوفنتوس للتتويج بالثنائية المحلية وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لصالح برشلونة.

وتلقى صاحب الـ37 عاما دعم جميع من حوله بعد عدم دخوله القائمة وعلق على الأمر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب بوفون "نظرت إلى هاتفي اليوم فوجدت رسائل كثيرة تساندني وتدعمني لا علاقة لها بأنني لست ضمن قائمة المرشحين".

"لطالما كنت متفائلا. وما حصلت عليه اليوم هو ذلك الدعم وتعليقات وسائل الإعلام على استبعادي من القائمة".

"أشكركم. لقد أثلجتم صدري. وسأقول لكم صراحة ظننت أنني سأكون ضمن الحراس الخمسة الأفضل الموسم الماضي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع