بوفون: الكرة الذهبية؟ اندهاشكم ودعمكم هو الذي أسعدني

علق جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس على اندهاش وسائل الإعلام العالمية من عدم اختياره ضمن قائمة الـ59 لاعبا المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي "فيفا".

ولم يدخل الحارس المخضرم القائمة التي أعلنت الجمعة رغم مستواه الرائع هذا العام الذي قاد فيه ناديه يوفنتوس للتتويج بالثنائية المحلية وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لصالح برشلونة.

وتلقى صاحب الـ37 عاما دعم جميع من حوله بعد عدم دخوله القائمة وعلق على الأمر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب بوفون "نظرت إلى هاتفي اليوم فوجدت رسائل كثيرة تساندني وتدعمني لا علاقة لها بأنني لست ضمن قائمة المرشحين".

"لطالما كنت متفائلا. وما حصلت عليه اليوم هو ذلك الدعم وتعليقات وسائل الإعلام على استبعادي من القائمة".

"أشكركم. لقد أثلجتم صدري. وسأقول لكم صراحة ظننت أنني سأكون ضمن الحراس الخمسة الأفضل الموسم الماضي".