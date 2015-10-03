" طرق دبي " ترسي عقد جسور دبي باركس بـ 250 مليون درهم

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بالتنسيق والتعاون مع مجموعة مراس القابضة ترسية عقد مشروع انشاء الجسور والطرق المؤدية لمشروع (دبي باركس آند ريزورتس)، بتكلفة 250 مليون درهم، وصمم مشروع (دبي باركس) الذي يقع على شارع الشيخ زايد في الاتجاه من إمارة أبوظبي إلى إمارة دبي على بعد أربعة كيلومترات من منطقة سيح شعيب ـــ صمم ـــ ليكون ‬وجهة ‬ترفيهية ‬عالمية ‬تُسهم ‬في ‬جذب ‬السياح ‬من ‬مختلف ‬دول ‬العالم ‬بشكل ‬عام ‬ودول المنطقة ‬بشكل ‬خاص.

وقال مطر الطاير إن المشروع الذي بدأت الأعمال الانشائية فيه مؤخراً يهدف بشكل أساسي إلى تنفيذ مداخل ومخارج تربط مشروع (دبي باركس) بشارع الشيخ زايد، حيث يشمل إنشاء جسر مكون من ثلاث مسارات بطول 1500 متر كمدخل رئيس على شارع الشيخ زايد للمركبات القادمة من دبي إلى منطقة (دبي باركس)، وإنشاء جسر مكون من مسارين بطول واحد كيلومتر كمخرج رئيس من (دبي باركس) باتجاه أبو ظبي علي شارع الشيخ زايد، كما يتضمن المشروع أعمال طرق داخل منطقة (دبي باركس) للربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد بطول قرابة 16 كيلومتراً، منها سبعة كيلومترات طريق مزدوج بمسارين في كل اتجاه، وقرابة تسعة كيلومترات طرق متفرقة داخل منطقة المشروع، إلى جانب أعمال الإنارة واللوحات المرورية، وتصريف مياه الامطار، وخطوط الخدمات، وحماية وتحويل خطوط الخدمات التي قد تتعارض مع اعمال المشروع كالكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

وأوضح مطر الطاير أن الجسور الجديدة صممت لتلبية جميع احتياجات مشروع (دبي باركس) الذي يعد أحدث وجهة ترفيهية عالمية في دبي التي سيستمتع بها الزوار عند افتتاحه في أكتوبر 2016.

> ويضم مشروع (دبي باركس آند ريزورتس) ثلاث مدن ترفيهية هي (موشنجيت دبي) و(بوليوود باركس دبي)، و(ليغولاند دبي) إضافة إلى الحديقة المائية (ليغولاند وتربارك)، وسيضم المشروع 35 منفذ للبيع بالتجزئة و20 محلا لبيع المواد الغذائية والمشروبات إضافة إلى 65 مطعما ومنافذ أخرى للبيع بالتجزئة على طول النهر في مجمع (ريفرلاند دبي).

ويستوحي منتزه (موشنجيت دبي) تصاميمه من عالم هوليوود، وسيضم 27 لعبة ترفيهية ومنطقة خاصة لعرض شخصيات (دريم ووركس أنيميشن) عبر 12 من المرافق والألعاب الترفيهية العصرية، إضافةً إلى مجموعة من المطاعم ومحال التسوق، وجميعها مستوحاة من عالم (دريم ووركس أنيميشن)، لتقدم للزوار تجربة ترفيهية فريدة من نوعها، ويعتبر منتزه (بوليوود باركس دبي) الذي سيحتفي بصناعة السينما الشهيرة في مومبا، منصة خصبة لعرض المواهب المحلية ومشاهير بوليوود لأداء العروض في المسرح الذي سيتسع لـ800 شخص، وهو أول مشروع من نوعه في العالم، فيما يضم منتزه (ليغولاند)، عدداً من أشهر الألعاب المائية بما في ذلك حوض أمواج اصطناعية يتسع لنصف مليون جالون من المياه، ولعبة بناء الطوف الشهيرة التي تتيح للضيوف تصميم وبناء طوفهم الخاص، بالإضافة إلى المنصة التفاعلية "محطة المخيلة" التي تتيح للأطفال بناء الجسور والسدود والمدن، واختبار متانة تصاميمهم هذه أمام تدفق المياه، كما يضم المشروع فندق (لابيتا) العائلي المصمم على الطراز البولينيزي والمكون من 503 غرف لاستضافة الزوار الراغبين في قضاء أكثر من يوم في المنتزه الضخم والاستمتاع بأجوائه الاحتفالية وعروضه الترفيهية الممتعة.