بالصور.. روسيا «تدلل» جنودها في سوريا لمساعدتهم على أداء مهامهم

نشرت وزارة الدفاع الروسية مجموعة صور قالت إنها تعكس الأجواء التي يعيش ويعمل فيها العسكريون الذين يقومون بأداء مهامهم في سوريا، وذلك في إطار جهودها الدعائية، لترويج إرسالها جنوداً إلى سوريا،

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كليموف، إنه “من أجل أداء العسكريين الروس لمهامهم بشكل جيد في سوريا، وفرنا لهم كل الظروف الملائمة”، وفقًا لما ذكره موقع “24″ الإماراتي.

وأوضح، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، أنه “بالقرب من القاعدة الجوية، بنينا في وقت قصير ليس فقط البنية التحتية، ولكن أيضاً العشرات من المرافق الضرورية لحياة الطيارين وأفراد القاعدة. هناك مخبز خاص، ومكان لغسل الملابس وحمامات”.

وأضاف العقيد كليموف: “يوجد هناك محطات وقود للطائرات، ويعيش العسكريون في وحدات سكنية مكيفة، قائمة طعام الجنود المكلفين بالمهمات في سوريا، هي سلطات طازجة وخضراوات وحساء وأطباق ساخنة من اللحم والأرز وغيرها”.