الإحصاء: تراجع الصادرات البترولية المصرية بنحو 40.7% خلال يونيو الماضي

تراجعت الصادرات البترولية المصرية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 40.7% لتبلغ 378.1 مليون دولار مقابل 638 مليون دولار خلال شهر يونيو 2014 .

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة الشهرية له والتى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منها، أن إجمالى الواردات البترولية زادت خلال شهر يونيو الماضي بنحو 83.4% لتبلغ 247ر1 مليار دولار مقابل 698 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام الماضي .

وأشار إلى ارتفاع إجمالى الاستهلاك من المواد البترولية خلال شهر يوليو الماضى ليبلغ 6.35 مليون طن مقابل 6.16 مليون طن خلال شهر يونيو السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي، مقارنة بشهر يوليو 2014 والذي سجل خلاله 5.98 مليون طن.

ولفت إلى ارتفاع إجمالى الإنتاج من المواد البترولية خلال شهر يوليو الماضى ليبلغ 5.88 مليون طن مقابل 5.73 مليون طن خلال شهر يونيو السابق عليه، بينما انخفض على أساس سنوي، مقارنة بشهر يوليو 2014 والذي سجل خلاله 5,9 مليون طن.

وأضاف أن إنتاج الغاز الطبيعي تراجع أيضا خلال الفترة المذكورة ليسجل 2.8 مليون طن مقابل 2.99 مليون طن فى شهر يوليو من العام الماضي ، بينما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي ليسجل خلال شهر يوليو 2015 ، 3.08 مليون طن مقابل 2.93 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام الماضي .

وبين أن انتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز ارتفع ليبلغ 3.07 مليون طن خلال شهر يوليو الماضي مقابل 2.99 مليون طن فى يوليو 2014 .

ونوه بأن إنتاج السولار ارتفع ليبلغ 652 ألف طن خلال شهر يوليو الماضي مقابل 627 ألف طن خلال شهر يوليو 2014 ، مشيرا إلى أن استهلاك السولار ارتفع ليبلغ 1.241 مليون طن خلال الفترة المذكورة مقابل 949 ألف طن خلال فترة المقارنة .

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