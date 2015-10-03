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جنايات الجيزة تصدر حكمها اليوم بقضية «أولتراس ربعاوى»

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جنايات الجيزة تصدر حكمها اليوم بقضية «أولتراس ربعاوى» جنايات الجيزة تصدر حكمها اليوم بقضية «أولتراس ربعاوى»

أرشيفية

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على 5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “أولتراس ربعاوى”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشربيني.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت أوراق المتهمين” مصطفى حمدي” و “مصعب عبد الرحمن” لفضيلة المفتي لإبداء الراى الشرعى بشأن الحكم بإعدامهما.

أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تشكيل خلية إرهابية تحت مسمى “أولتراس ربعاوى”، للاعتداء على المنشآت الحكومية والخاصة، و إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.

 

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